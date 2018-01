Im ersten Viertelfinale der Herren bei den Australian Open in Melbourne hat der Brite Kyle Edmund für eine Überraschung gesorgt. Der 23-Jährige eliminierte am Dienstag den Vorjahreshalbfinalisten Grigor Dimitrow mit 6:4,3:6,6:3,6:4 und zog erstmals in seiner Karriere ins Halbfinale eines Tennis-Grand-Slam-Turniers ein. Dort trifft Edmund auf Rafael Nadal oder Marin Cilic.