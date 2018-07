Britische Brexit-Pläne stoßen auf Skepsis in EU

In einer Marathonsitzung ist es der britischen Premierministerin Theresa May gelungen, ihr zerstrittenes Kabinett auf eine Linie in Sachen Brexit zu bringen. Demnach will Großbritannien bei Waren und landwirtschaftlichen Erzeugnissen auch nach dem EU-Austritt eng an den europäischen Binnenmarkt gebunden bleiben. Eine Freihandelszone soll verhindern, dass grenzüberschreitender Handel beeinträchtigt wird. Bei den Themen Kapital, Arbeitskräfte und Dienstleistungen solle es jedoch sehr wohl Beschränkungen geben. Damit wollen die Briten die ungehinderte Einreise von EU-Bürgern stoppen und im wichtigen Dienstleistungssektor eigene Wege gehen. Mit dieser Einigung nahm May Abstand von einem „harten“ Brexit, den einige in ihrer Partei gefordert hatten. Laut Insidern hatte May sogar gedroht, Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson zu feuern, sollte er den Plan unterlaufen.

Die EU reagierte unterdessen skeptisch auf die britischen Pläne: Brexit-Chefverhandler Michel Barnier erklärte, man werde untersuchen, ob die Vorschläge umsetzbar und realistisch seien. Auch aus Deutschland kamen kritische Stimmen.

Kurz besucht Britische Inseln

Unterdessen begann Bundeskanzler Sebastian Kurz gestern einen dreitägigen Besuch auf den Britischen Inseln. Am Abend traf er in Dublin seinen irischen Amtskollegen Leo Varadkar. Für heute ist ein Gespräch mit Theresa May geplant. Hauptthema der Reise ist der Brexit, den Kurz als „eines der wichtigsten Themen“ des Ratsvorsitzes bezeichnete.