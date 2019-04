Tusk fordert von Briten bei Brexit-Verlängerung Garantien

EU-Ratspräsident Donald Tusk fordert für den Fall einer Verlängerung des Brexit einschließlich der Teilnahme der Briten an den Europawahlen Garantien von Großbritannien. Im Einladungsschreiben an die Staats- und Regierungschefs für den Mittwochabend stattfindenden EU-Sondergipfel sagt Tusk, er erwarte von Großbritannien die Garantie für einen “Geist der aufrichtigen Zusammenarbeit” mit der EU.

Die EU-27 verlangen in dem Gipfel-Entwurf die “Verpflichtung Großbritanniens, in konstruktiver und verantwortungsvoller Weise diese einzigartige Periode in Einklang mit den Aufgaben einer aufrichtigen Zusammenarbeit” zu agieren. Die EU “erwartet, dass Großbritannien seine Verpflichtungen in einer Art erfüllt, die ihre Situation als austretender Mitgliedsstaat widerspiegeln”. In diesem Sinn solle Großbritannien das Erreichen der EU-Ziele erleichtern und Abstand nehmen von irgendwelchen Maßnahmen, die diese Ziele gefährden könnten. Dabei wurden die langfristigen EU-Pläne, die Ernennung von Spitzenpositionen und Budget-Entscheidungen angeführt.

Die Erwartung vor dem Sondergipfel ist, dass den Briten eine neuerliche Fristerstreckung gewährt wird, die über den von der britischen Premierministerin Theresa May erbetenen kurzfristigen Verlängerungstermin 30. Juni deutlich hinausgeht. Die Rede ist von einer Ausdehnung der Austrittsfrist bis entweder Ende des Jahres oder sogar bis März 2020.

In dem Entwurf für den Gipfel ist die Dauer der Verlängerung noch nicht definiert. Diese muss erst vom Gipfel beschlossen werden. “Wenn das Vereinigte Königreich noch ein Mitglied der EU am 23.-26. May 2019 (dem Datum der Europawahlen, Anm.) ist, und wenn es nicht das Austrittsabkommen bis 22. Mai 2019 ratifiziert hat, muss es in Einklang mit EU-Recht Wahlen zum Europäischen Parlament abhalten”, heißt es. “Wenn das Vereinigte Königreich diese Verpflichtung nicht erfüllt, wird der Austritt am 1. Juni 2019 stattfinden.” Weiters heißt es in dem Dokument, das noch mit einem Datum befüllt werden muss: “Eine solche Verlängerung soll nur so lange dauern wie notwendig, und auf jeden Fall nicht länger als (XX.XX.XXXX).”

Die Lage bleibt bis zuletzt spannend und auch unvorhersehbar. Zuletzt hat der britische Finanzminister Philip Hammond sogar eine Rücknahme des Austrittsgesuchs ins Spiel gebracht, um einen harten Brexit ohne Vertrag zu verhindern. Allerdings dürfte sich beim Sondergipfel der EU doch eine Einigung für eine Verlängerung bis Jahresende ergeben. Frankreich hatte dies zuvor mehr als skeptisch gesehen, ist aber nun offenbar auf eine Linie mit Deutschland geschwenkt, wonach man offen für eine Ausdehnung sei. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schließt eine Verlängerung nicht aus, will sie aber nur unter gewissen Bedingungen haben.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) rechnet mit einer Verlängerung der Frist für den Austritt Großbritanniens aus der EU. “Es läuft in Richtung Verlängerung und wahrscheinlich über den 1. Juni hinaus”, sagte Kurz im Vorfeld des Brexit-Gipfels vor Journalisten in Wien. Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) betonte, man wolle einen “Hard Brexit” vermeiden, sofern dieser auf konstruktive Art und Weise abwendbar sei.

Belgien forderte ein automatisches Ausscheiden Großbritanniens, wenn es während der Verlängerungsphase gegen Interessen der Europäischen Union verstößt. Nötig sei “große Klarheit” darüber, wie Großbritannien sich in dieser Zeit verhalten werde, sagte der belgische Regierungschef Charles Michel am Mittwoch dem Radiosender Bel RTL.

Die Verlängerung dürfe nicht dazu dienen, “das ordentliche Funktionieren der Unionsinstitutionen zu untergraben”, heißt es auch im Entwurf der Gipfelerklärung. London müsse “von jeglicher Maßnahme absehen, die das Erreichen der Unionsziele gefährden könnte”. Hier ist bereits eine “Schleudersitz”-Klausel vorgesehen, wenn Großbritannien nicht an der Europawahl Ende Mai teilnimmt. Das Land würde dann zum 1. Juni automatisch aus der EU ausscheiden.

Unklar ist im Fall der Teilnahme der Briten an den EU-Wahlen das weitere Prozedere. In der EU und im Europaparlament vor allem hat man sich auf ein Ausscheiden der Briten eingestellt. Auch praktisch alle Wahlprognosen wurden ohne Beteiligung der Briten abgegeben. Eine vom Wiener Projekt “Poll of Polls by POLITICO” für die APA angefertigte Prognose mit Großbritannien zeigte in der Vorwoche, dass das Lager der europaskeptischen Parteien mit 183 Mandaten die Europäische Volkspartei (EVP) mit 174 Mandaten überholen würde, während die Sozialdemokraten mit Unterstützung von Labour ihren Rückstand auf die EVP deutlich verkürzen könnten und 154 Mandate erhielten.

Die britischen EU-Gegner haben bereits eine massive Obstruktionspolitik angedroht, sollte Großbritannien über die Europawahlen hinaus in der Union bleiben. “Wenn wir gezwungen werden, europäische Wahlen abzuhalten, können sie sich darauf verlassen, dass es absolut keine Kooperation seitens Großbritanniens in welcher Hinsicht auch immer geben wird”, drohte die ehemalige UKIP-Vizechefin Suzanne Evans in Richtung EU. “Sie werden es mit 73 Klonen von Nigel Farage zu tun bekommen. Viel Glück”, schrieb sie mit Blick auf die Zahl der britischen EU-Abgeordneten.

Zuvor hatte sich auch der Tory-Abgeordnete und Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg entsprechend geäußert. Vor allem sollten die britischen EU-Parlamentarier dann den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen blockieren, aber auch die ehrgeizigen Reformvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron torpedieren. Allerdings ist dies eher eine Minderheitsmeinung sogar in Großbritannien.

Die USA rechnen mit einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. “Ich denke, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt auf den Hard Brexit als sehr realistisches Ergebnis vorbereitet sein müssen”, sagte Finanzminister Steven Mnuchin am Dienstag im US-Kongress.

Washington “beobachte” die Entwicklungen rund um den EU-Ausstieg Großbritanniens und arbeite mit den Aufsichtsbehörden zusammen, um sich auf mögliche Turbulenzen auf den Märkten vorzubereiten, fügte Mnuchin im Ausschuss des US-Abgeordnetenhauses für Finanzdienstleistungen hinzu.