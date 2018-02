Britischer Minister Davis hält Brexit-Rede in Wien

Der britische Brexit-Minister David Davis hält am Dienstag in Wien eine Rede zum EU-Austrittskurs seines Landes. Im Mittelpunkt der Ausführungen vor Wirtschaftsvertretern wird nach Angaben der britischen Botschaft das Thema Regulierung stehen. Davis wird in Wien auch mit Außenministerin Karin Kneissl zusammentreffen. Es handelt sich um seinen ersten Besuch hier als Minister.

Die Rede des konservativen Politikers ist Teil einer Serie von insgesamt sechs Auftritten britischer Regierungsmitglieder, bei denen der Weg zum Brexit („Road to Brexit“) skizziert werden soll. Den Auftakt machte vergangenen Mittwoch Außenminister Boris Johnson, gefolgt von Premierministerin Theresa May, die sich bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag zur künftigen Sicherheitszusammenarbeit zwischen Großbritannien und der EU äußerte.