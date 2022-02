Britisches Erfolgsmusical in Passau

Stürmischen Applaus erntete am Donnerstag in Passau die Premiere von „Me and My Girl“, ein britisches Musical, das Noel Gay 20 Jahre vor seinem Welterfolg „My Fair Lady“ geschrieben hatte und das damals ein Riesenerfolg war — sogar bis zum Broadway.

Das Buch wurde 1980 von Stephen Fry neu bearbeitet, für Passau wurden die deutschen Dialoge neu verfasst (Swantje Schmidt-Bundschuh Stefan Tilch).

Die flotte Geschichte handelt von Bill Snibson, der im Londoner Arbeiterviertel aufgewachsen ist und als Erbe der reichen Adelsfamilie Hareford ausgeforscht wurde. Er soll nun die feine englische Lebensart lernen, um das Erbe übernehmen zu können. Auch seine Geliebte Sally Smith kommt nicht aus dem englischen Adel.

Regisseur Stefan Tilch inszenierte das Stück mit viel Schwung, formte die handelnden Personen zu feinen Charakteren und streute immer wieder verbale Kapriolen aller Art, Wortspiele und Kalauer-Witze ein.

Das Orchester unter Basil Coleman sorgte für einen fulminanten Swing-Klangteppich, Bühne und Kostüme von Charles Cusick Smith und Philip Ronald Daniels zeigten echten englischen Adelsstil.

In den Hauptrollen glänzten Jan Bastel als Bill Snibson und Cornelia Mooswalder als Sally Smith durch temperamentvolles Spiel, ausdrucksvollen Gesang und perfekten Tanz (Choreografie Sunny Prasch), so dass alle Elemente einen überzeugenden Gesamteindruck auf hohem Niveau ergaben, in welchen auch der Chor eingeschlossen ist. Das Publikum war begeistert.