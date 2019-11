Britisches Unterhaus wählt neuen Parlamentspräsidenten

Nach dem Abschied von John Bercow wählen die Abgeordneten des britischen Unterhauses in London am Montag einen neuen Parlamentspräsidenten. Acht Kandidaten treten an, darunter die drei bisherigen Stellvertreter Bercows sowie die ehemalige Labour-Interims-Chefin Harriet Harman. Als Favorit gilt der 62-jährige Vize-Parlamentspräsident Lindsay Hoyle von der Labour Party.

Am Donnerstag war der Konservative Bercow nach zehn Jahren im Amt abgetreten. Mit seiner lebhaften und wortgewaltigen Art und seinem eigenwilligen Stil stand der 56-Jährige mehr als drei Jahre lang im Zentrum der teils emotional geführten Parlamentsdebatten rund um den Brexit. Legendär waren vor allem seine durchdringenden “Order”-Rufe, mit denen er die Abgeordneten zur Ruhe ermahnte – und die während seiner Amtszeit als 157. Parlamentspräsident (Speaker) mehr als 14.000 Mal durch das Londoner Unterhaus hallten.