Bruce Liu: Chopin

Wer den Internationalen Chopin-Klavierwettbewerb in Warschau gewinnt, dem stehen die größten Bühnen offen. Der Sieger 2021 heißt Bruce Liu, ein nicht einmal 25 Jahre alter kanadische Pianist, dessen Siegeslauf Deutsche Grammophon mit einem auch auf dem Tonträger überzeugenden Eindruck festhält.

Imponierend in allen seinen Eigenschaften, nicht unbedingt nur technisch glänzen zu wollen und die Virtuosität in den Vordergrund zu stellen, was Chopin-Interpreten gerne zu tun pflegen. Das Album enthält zwölf Werke des Wettbewerbs.

Vom ersten Andante in G-Dur und dem Grande Polonaise Brillante op. 22 wird man in eine seltsam ergreifende Faszination versetzt, die das gesamte Programm mit steigender Neugierde hören lässt.

„Einen Tanz zum Schweben bringen“, so wollte es Chopin, und so schwebten die 4 Mazurkas op. 33 als elementare Stücke aus dem gleichnamigen polnischen Tanz, frei und leichtfüßig ohne das sonst gewohnte straffe Tempokorsett. Bruce Liu hatte für diese Musik das sensible Zeitgefühl für das Durchhalten der Balance, was Mut und Spontaneität bei höchster Präzision erforderte.

Auf seine unmittelbaren Gefühle konnte er sich auch in den folgenden Etüden (op. 10/4, 25/4) verlassen und sein Ausdrucksvokabular nach dem Stimmungsgehalt der Stücke ausrichten. Besonders wirksam in melancholischen Stellen wie in der Nocturne op. 27/1, wenn aus den dunklen Begleitstimmen die Melodie strahlend hervortritt. Oder wenn Bruce Liu im E-Dur Scherzo Nr. 4 in ein verträumtes Piano verfällt. Insgesamt ein pianistisches Hörerlebnis auf neue Art mit dem vielbedienten Klaviermeister.