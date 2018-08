Bruckner bis BlöZinger in Ansfelden

Die Stadt Ansfelden wartet mit einem bunten Kulturprogramm auf. Feierliche Anlässe gibt es jede Menge. So blickt Ansfelden, die Geburtsstadt Anton Bruckners, ins Jahr 2024, in dem der österreichische Komponist seinen 200. Geburtstag feiert. Einen Vorgeschmack auf dieses Ereignis wollen die Stadt und der Brucknerbund Ansfelden mit der Konzertreihe „Bruckner 200“ liefern. Hinführend auf das Jubiläum soll es jedes Jahr im November Konzerte mit musikalischen Spitzenkräften geben. Die Jugend bekommt in Preisträgerkonzerten (Prima la musica) ihre Auftrittsplattform, regionale Ensembles kommen zum Zug, Künstlergespräche mit namhaften Brucknerinterpreten — heuer etwa mit Dennis Russell Davis, der am 15. November mit Norbert Trawöger plauscht — runden diese Reihe ab. Der Auftakt steht heuer unter dem Motto „Bruckner und seine Wurzeln“. Im Anton Bruckner Centrum (ABC) gastieren das oö. Streichquartett Quartetto serioso (8. November) und das R.E.T. Chamber Brass Quintett aus Tirol, das unter anderem Blechbläsermusik von Bruckner präsentiert (22. November).

Oberösterreich-Premiere

In Sachen Kabarett jagt im ABC-Kulturherbst ebenso ein Höhepunkt den nächsten. BlöZinger gastieren am 21. September mit dem Programm „bis morgen“, für das das Duo 2017 den österreichischen Kabarettpreis in der Kategorie „Bestes Programm“ gewinnen konnte. Herbert Steinböck wartet zu seinem 60. Geburtstag am 9. November mit der Oberösterreich-Premiere seines neuen Programms „Ätsch!“ auf.

Der jungen heimischen Kabarettszene will das ABC in Hinkunft im Rahmen seiner Möglichkeiten eine Bühne bieten. So unterhalten daBERRER und Benedikt Mitmannsgruber am 27. September sowie Manuel Thalhammer und Christoph Fritz am 1. Dezember im ABC-Gwölb. „Ich bin gespannt, ob wir neues Publikum damit gewinnen können. Ansonsten verlassen wir uns auf Dinge, die gut funktionieren, wie den Volksmusikabend („Gstanzln & andere Lieder“, 31. Oktober, Anm.)“, sagt Kulturmanager Wolfgang Pfeiffer, der übrigens noch Sponsoren sucht für die Umsetzung eines ABC-Kulturbusses als Shuttleservice von Ebelsberg nach Ansfelden.

Am 29. September gibt es eine Lesung mit Musik mit der legendären „Stimme“ Frank Hoffmann.

Die Theatergruppe Siedlerverein Ansfelden gibt an sieben Abenden drei Einakter von Ludwig Thoma und Karl Valentin zum Besten. Premiere ist am 5. Oktober.

Die Vorausscheidung zu den 19. Österreichischen Improtheatermeisterschaften steigt am 28. September mit Die Zebras, Humorvorsorge, Die Impropheten, N20 Attnang-Puchheim und Szenario Tirol. Chili, die Improtheatergruppe des ABC, gibt’s am 3. November zu sehen.

Russkaja in Haid

Das Finale der Feierlichkeiten zum 30-Jahr-Jubiläum der Stadterhebung Ansfelden bildet „Ein Tag für Ansfelden“ im Stadtzentrum Haid. Mit dem Neujahrskonzert und dem Konzert des Hot Pants Road Club im Juni begannen die Festivitäten und münden im Sinne des Mottos „Eine Festveranstaltung für jedes Jahrzehnt“ im Event am 14. September. Vom umfangreichen Kinderprogramm mit Hüpfburg bis zum Konzert von Russkaja ab 19 Uhr am Festplatz wird viel geboten. Erinnerungen wach werden lässt beispielsweise die Buchpräsentation „Mit strahlenden Augen“ zur Jugend der 80er Jahre zwischen Konsum, Aufbegehren und Atomgefahr — mit Autor Martin Wassermair, ab 17 Uhr in der Stadtbibliothek.

ast

Infos und Tickets:

www.antonbrucknercentrum.at