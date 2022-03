Bruckner gehört der ganzen Welt

Angekommen! Nach einer zehnstündigen Busreise erreicht das Bruckner Orchester am Samstag Köln. Von hier aus geht es zur Premiere in der Tonhalle Düsseldorf. An den nächsten vier aufeinanderfolgenden Abend gastiert man in Essen, Köln, Mannheim und Regensburg.

„Wir tragen Bruckner im Namen, das muss Bedeutung haben und auch gelebt werden. Nur so heißen heißt nichts“, zeigt der künstlerische Leiter des Bruckner Orchesters, Norbert Trawöger, Riesenfreude, dass die schon vor zwei Jahren geplante Tournee durch Deutschland nun doch stattfindet, glücklich, gerade in diesen Tagen mit seinem Kollektiv positive Botschaften, Zusammengehörigkeit, Musik und einen unverwechselbaren Klang in die Welt hinauszutragen.

Die „Romantische“ und ein Werk für Grubinger

Programm und Besetzung blieben gleich. Meister-Schlagwerker Martin Grubinger bestreitet den ersten Teil des Programms. Mit dem 40. Lebensjahr beabsichtigt er, seine Karriere zu beenden, noch ist er 39, auch insofern ein besonderes Ereignis. Das Konzert für Schlagzeug und Orchester Nr. 23 schrieb Bruno Hartl (Jg. 1963, Solo-Pauker bei den Wiener Philharmonikern) für Grubinger. Wenn ein Schlagwerker einen Schlagwerker herausfordert, darf man mit einem Feuerwerk an Virtuosität rechnen.

Das Publikum erlebt zwei Klangwelten. Das zeitgenössische Schlagwerkkonzert steht neben dem unvergleichlichen Kosmos der 4. Symphonie Bruckners. Die „Romantische“, eine der meistgespielten Symphonien des Komponisten, steht weltweit auf den Programmen der Konzerthäuser. Wie kein anderes hat das Bruckner Orchester Spielerfahrung mit dessen gewaltigem Repertoire.

„Bruckner gehört zu uns, aber er gehört uns nicht, er wird auf der ganzen Welt gehört, wir sind ihm mit der höchsten Dringlichkeit immerwährend auf der Spur“, sinniert Trawöger. Die ersten CD-Aufnahmen aller Symphonien Bruckners lösten bei Kritikern hymnische Resonanz aus, ob der Radikalität, Modernität und Intimität der Interpretation. Dirigent Markus Poschner befreit von Weihrauch, Pathos und epischer Breite, entdeckt immer wieder Neues, folgt Bruckners Spur mit seinem Kollektiv an jene Orte, wo Bruckner selbst Volksmusik und Kirchenmusik erlebt hat. Abseits moderner Interpretationen und zur Tradition gewordener Überlagerungen blickt er auf die Partitur. „Wenn man ihn greifen will, ist er schon woanders“.

Die Reise führt 94 Musiker in prominente Konzerthäuser, die jeweils rund 2000 Personen fassen. Tonnenweise kostbare Instrumente galt es zu verpacken und zu transportieren, drei LKWs werden täglich be- und entladen samt einem eigenen LKW für Schlagwerke.

Den logistischen Ausnahmezustand bewältigen Orchesterwart Herbert Wiederstein und Organisationsleiter Oliver Deak bis zu den Konzertfracks und einem Polsterl für den Musiker, der sich das Kreuz verrissen hat. Ein striktes Coronakonzept und die konsequente Einhaltung verhinderten bisher Cluster. Für den Fall der (Aus-)Fälle gibt es Vereinbarungen mit lokalen Musikern.

Von langer Hand vorbereitet werden müssen eine Unzahl von Details. Trotzdem braucht es Flexibilität. Erst kurz vor Beginn der Konzerte können Akustik und Platzangebot vor Ort geprüft werden, um dann bei Einspielproben spontan Sitzordnungen und Tonabstimmungen anzupassen.

Tausende werden Bruckners „Romantische“ hören. Nur wenige Dirigenten und Orchester durchdringen Bruckners Werk so tief wie Poschner und seine Musiker. Die musikalische Bandbreite des europäischen Spitzenorchesters soll Einladung zur außergewöhnlichen Hörerfahrung sein. Das Bruckner Orchester und alle Beteiligten aus mehr als 20 Nationen starten mit einer gewissen Aufregung, überragt von der Freude, ihre Botschaft in einer alles verbindenden Sprache hinauszutragen.