„Bruckner, wie wir ihn verstehen“

Von Georgina Szeless

Die klassische Konzertreihe der Arbeiterkammer, seinerzeit mitbegründet vom anwesenden Direktor Franz Lettner, feierte am Donnerstag im Linzer Brucknerhaus das 250. Konzert in 58 Jahren seit dem Bestehen mit einem spannend programmierten Konzert. Dafür konnte das Bruckner Orchester unter seinem Chefdirigenten Markus Poschner gewonnen werden. Das Geschenk zum Fest war nicht nur die Aufführung der 7. Symphonie von Anton Bruckner, sondern auch die Einführung durch Poschner selbst in das Werk, dessen Entstehung (1884) und in das Leben von Bruckner, der bekanntlich mit seiner „Siebenten“ erst mit 60 Jahren über Nacht zum Weltstar aufgestiegen war. Poschner erzählte auf eine amüsante, das Publikum fachlich nicht überfordernde Art, die Musikproben aus dem 80-köpfigen Orchester, Bruckners Beziehung zu seinem Abgott Wagner, dem er gerade in seiner „Siebenten“ ein Denkmal (Tuben) gesetzt hat, die Überwindung des allmächtigen Sinfonikers Beethoven, was war da noch alles zu erfahren aus dem Wissensfundus von Poschner, dem die Sympathien spontan zuflogen. Es wurde eine Lehrstunde über Bruckner, lockerer als im Schulunterricht, wenn Poschner etwa bei Jahreszahlen so ganz nebenbei meinte: „Das können Sie auch sofort wieder vergessen.“ Das wird sicher nicht der Fall sein, die meisten Besucher, darunter auch viel Jugend von auswärts, nahmen sicherlich einiges über Bruckner mit nach Hause. Erfahrungsgemäß sprechen Dirigenten gar nicht so gern über das Werk, das sie gerade dirigieren und welchen Zugang sie sich dazu erarbeitet haben.

Mit gesteigerter Motivation folgte das bestens disponierte Bruckner Orchester dann seiner mit Herzblut hingegebenen Zeichengebung und ließ keinen Zweifel offen, dass es ein Werk, das wie Bruckners „Siebente“ schon zum Stammrepertoire des Klangkörpers gehört, fern jeder Routine gestaltete. Der zum Bersten volle Große Saal im Brucknerhaus bebte vor Begeisterung, die in Standing Ovations mündete.