Bruckners Liebe zum gregorianischen Choral

Viel Zuspruch erhielt am Freitagabend das Brucknerfest-Konzert „Bruckner & der gregorianische Choral“ mit den Darbietungen der Choralschola der Wiener Hofburgkapelle im Alten Dom in Linz. Dieses international anerkannte Vokalensemble, das sich aus ehemaligen Wiener Sängerknaben und aus Mitgliedern des Herrenchors der Staatsoper zusammensetzt, singt seit Jahrzehnten in der Hofburgkapelle die sonntäglichen Gottesdienste und das vor allem auch in der erhabenen A-capella-Kunst der Gregorianik. Im Programm des Abends wurde den Zuhörern bei den gebotenen Zwischengesängen, wie beim altehrwürdigem „Veni, creator spiritus“ klar, wie eng Anton Bruckner mit dieser speziellen Gesangskunst verbunden war. Den Hymnus, ansonsten choraliter gesungen, versetzte Bruckner in F-Dur mit Orgelbegleitung (Wolfgang Kogert) WAB 50, und das mit unverkennbaren Brucknerwendungen. Schon in seiner Zeit als Sängerknabe im Stift St. Florian war die spirituelle Nähe zur Kirche und der Gebrauchsmusik in der Liturgie ein wichtiger musikalischer Faktor für Bruckner. So erlebte man an diesem Abend selten zu hörende vierstimmige Bruckner-Hymnen für Männerchor a capella, die von den 12 Kantoren unter der Leitung von Daniel Mair in andächtigster Homogenität und mit wunderbaren solistischen Einwürfen erklangen: „Jam lucis orto sidere“, „Inventi David“, „Salvum fac populum tuum“, „Christus factus est“ oder „Vexilla regis“ — ein phrygischer mystischer A-capella-Chor, WAB 51 (1892). Zudem erklang dazwischen auch die berühmte Bruckner Orgel des Alten Domes mit Werken von Johann Georg Albrechtsberger, Johann Jakob Froberger und als Abschluss Anton Bruckners berühmt gewordenes „Perger Präludium“. grub