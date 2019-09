Bruckners Sonnenaufgang

Von Heinz Haunold

Wie von einem Regisseur in Szene gesetzt begann die Sonntagsmatinee. Ein herrlicher Spätsommervormittag, ein erwartungsfrohes Publikum schon lange vor Konzertbeginn im Donaupark und im Foyer des Brucknerhauses. Und so erhob sich aus fast unhörbarem Tremolo des 60-köpfigen Streicherchores der markante, sehr nobel intonierte Hornruf am Beginn des Hauptthemas.

Bald folgte in den Streichern eine Art waldseliges zweites Thema, strahlende Blechbläsertakte zeigen: Der Tag ist erwacht. Nobel ist überhaupt der Klang dieses fast 100 Jahre alten Spitzenorchesters aus dem Baltikum. Feine, äußerst homogene Streicher, brillante Solobläser und eine Blechabteilung, die nicht einen Moment zu dick auftrug und doch mit Strahlkraft beeindruckte.

Dirigent Neeme Järvi als Fels in der Brandung

Vor dem Orchester – wie ein Fels in der Brandung – einer der Großen seiner Zunft, Neeme Järvi (82), der bereits seit den 50er Jahren diesem Orchester verbunden ist, nach seiner Emigration Anfang der 80er Jahre in Europa und USA Weltkarriere machte, in den 90er Jahren nach Estland zurückkam und seit vielen Jahren Chefdirigent und jetzt auch Ehrendirigent auf Lebenszeit ist. Da spürt man eine Verbundenheit und Harmonie, die keiner großen Gesten bedarf.

Seine Anweisungen kommen glasklar – herrlich, wie er innerhalb eines halben Taktes den Primgeigen gestisch und mimisch statt eines Einheitspianos ein dreifaches Piano „herauskitzelte“, damit die Spannung ins Unendliche steigernd! Eine Offenbarung der Bratschengesang im langsamen Satz, ein Schreiten voll Schwermut im Zupfen (pizzicato) der Streicher. Järvi pflegt eine leichte, klanglich feine Bruckner-Lesart, tanzt die „Landlermelodie“ im Scherzo am Pult vor. Er meint, Bruckner sei für ihn der Inbegriff von Österreich. Nach der Pause hörte man den „Volksfest“-Finalsatz der vierten Sinfonie, der von Bruckner selbst wieder verworfen wurde. Den Schlusspunkt setzte „Helgoland“, ein selten aufgeführtes sinfonisches Bruckner-Chorstück.