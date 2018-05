Bruckneruni wird internationaler

Rund 46 Prozent der Studierenden der Anton Bruckner Privatuniversität kommen aus dem Ausland. Das ist in zweierlei Hinsicht beachtlich. Einerseits zeigt es die internationale Beliebtheit der Bruckneruni, auf der anderen Seite gebe es keine andere Institution in Österreich, die so viele heimische Studierende beheimatet, wie die Linzer, betont Vizerektor Thomas Kerbl. Die meisten Studenten kommen dabei aus Deutschland, gefolgt von Slowenien und Serbien. Der Anteil der Studierenden aus China nehme immens zu.

„Wir sind regional und national sehr gut verankert. Das ist die Basis, uns international gut zu vernetzen“, betont Rektorin Ursula Brandstätter. Diese Balance mache Qualität aus. Internationale Projekte hätten sich etwa in den vergangenen Jahren verdoppelt. Die Big Band der Universität etwa war vergangenes Jahr in Südafrika und geht auch 2019 wieder auf Tour. „Und wir stehen erst am Anfang“, betont Kerbl.

„Internationalität ist selbstverständlich“

„Die Projekte und Auftritte der Anton Bruckner Privatuniversität im Ausland lassen Oberösterreich im Bereich der Kultur im internationalen Licht erscheinen“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer. „Mit fast der Hälfte der Studierenden aus dem Ausland sieht man, dass Internationalität zur Selbstverständlichkeit geworden ist.“

Intern beschäftige man sich in einer Studie mit den ausländischen Studierenden am Haus, erklärt Studiendekanin Constanze Wimmer. Erste Ergebnisse lägen bereits vor. „Generell gibt es eine sehr große Akzeptanz innerhalb und zwischen den Kulturen bei uns.“ Das läge auch an dem neuen Haus, das eindeutig die Kommunikation fördere. Die größte Herausforderung — vor allem bei sozialen Kontakten — sei für ausländische Studierende die Sprache. „Das bedeutet für uns, dass wir darauf künftig einen Fokus legen werden“, so Wimmer. So würden Deutschkurse angedacht und Tandem-Systeme für die Studierenden.

mmo