Bruder retten, Vater töten

Von Christian Pichler

Da ist erst viel Spaß. Als hätte sich die Autorin in ihrer Jugend von der Comicfigur „Kleines Arschloch” versauen lassen. Ihre Heldin Eva superschlau, eine rhetorische Cruise Missile. Eva hat es ins „OWS“ verschlagen, wie sie abgebrüht das Wiener Otto Wagner Spital nennt. Sie gibt sich alle Mühe, „eigentlich sollte man mich den anderen Irren als Musterpatientin vorführen: So hat man verrückt zu sein, genau so, und nicht anders“.

Aber Zweifel kommen auf, ob der Ich-Erzählerin zu trauen ist. Einnehmend der Humor Evas, mit dem sie vor allem ihrem Therapeuten Dr. Korb (kumpelhaft nur „Korb“ genannt) zusetzt. Eine Kindergartenklasse habe sie erschossen, „,Sie wissen schon’, sag ich, ,mit einer Pistole’“.

Heldin Eva bleibt lange im Kopf haften

Oder, andere Variante, sie ist hier wegen dem Vater. Der kam nachts zum Bruder, zehn Minuten quietschte das Bett, dann kam der Vater zu Eva. Ein Schock, schwerste sexuelle Gewalt. Was anfangen mit dieser Information? Im OWS wird auch Bernhard gepflegt, Evas 22-jähriger Bruder, bis auf die Knochen abgemagert. Manchmal kommt die Mutter zu Besuch, Eva liefert sich intensive Duelle mit ihr. Ein „Vorwurfspingpong“, bis zur Erschöpfung: „Neben der Mutter gehe ich in die Hocke und lege mir die Hände an den Kopf. Von Weitem betrachtet sehen wir aus wie eine hässliche Kunstinstallation.“

Angela Lehner hat 2018 beim Literaturwettbewerb Floriana zu Unrecht keinen Preis bekommen (die Konkurrenz allerdings auch sehr gut). „Vater unser“, der Debütroman der 1987 in Klagenfurt geborenen Lehner, ist ein großer Wurf. Erschreckend und fantastisch, das Buch hat seinen Platz neben Daniel Wissers im Vorjahr vielgepriesenem Roman „Königin der Berge“. Lehners Heldin Eva bleibt einem wie Wissers Protagonist Herr Turin lange im Kopf haften. Man fiebert mit ihr mit, wünscht sie zum Teufel, wird aus ihr einfach nicht schlau.

Rückblenden in die Kindheit, der Bruder wehrte sich nie. Wie das Meerschweinchen, das Eva einst zu Tode gepiesackt hat. Sie, unbeirrbares „Alphatier“, will den Bruder retten, indem sie den Vater tötet: „Unser Geschwür ist der Vater.“ Flucht aus der Anstalt mit Bernhard, ein zunehmend surrealer Roadtrip nach Kärnten. Realität entgleitet, die Autorin treibt die Verunsicherung zum Äußersten. Stimmt die Geschichte mit dem Vater? Puzzleteile, die kein Ganzes mehr ergeben. Eva taumelt, mit ihr der Leser.

Trauma und Isolation, Eva ein Schatten. Eva eine dunkle Möglichkeit des Lesers, aller Leser.

Angela Lehner: Vater unser. Hanser Berlin, 284 Seiten, € 22,70