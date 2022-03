Brücken-Lokalaugenschein

Video Ich möchte eingebundene Video Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Im Gerichtsverfahren um eine skurrile Einbahnregelung auf der alten Brücke über die Salzach zwischen Hochburg-Ach in Oberösterreich und Burghausen in Bayern hat am Mittwoch ein Lokalaugenschein stattgefunden.

Nachdem der Stadtrat in Burghausen auf deutscher Seite eine Einbahn auf der Brücke festgelegt hatte und seit über einem Jahr ein Probebetrieb läuft, klagte ein Innviertler Pendler dagegen, weil er nun einen Umweg von der Arbeit heim fahren müsse.

Das Verwaltungsgericht wird Ende März entscheiden, beide Seiten zeigten sich am Mittwoch zuversichtlich.