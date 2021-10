Zwei Brüder haben sich am Samstag beim Sturz von einem Gerüst in Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) schwer verletzt.

Ein 22-Jähriger half seinem 24-jährigen Bruder bei Renovierungsarbeiten an seinem Haus.

Während die beiden mit Spachtelarbeiten an der Fassade beschäftigt waren, brach plötzlich eine Schaltafel des Gerüstes durch und die Männer stürzten aus einer Höhe von knapp zwei Metern zu Boden. Die Schwerverletzten wurden laut Polizei ins Spital gebracht.