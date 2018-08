Brüder starben in einer Woche bei Bike-Unfällen

BURGKIRCHEN – Gleich zwei schwere Schicksalsschläge hat eine 85-Jährige aus Burgkirchen binnen einer Woche zu verkraften. In der Nacht auf Samstag verlor ihr 48-jähriger Sohn in Neukirchen an der Enknach (Bez. Braunau) bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw sein Leben. Der Biker starb damit auf dieselbe Weise wie sein Bruder (51) eine Woche zuvor. Der Unfall passierte auf der Braunauer Straße (B147), als zwei Pkw-Lenker gleichzeitig ein Fahrzeug überholen wollten. Während der erste Lenker den Überholvorgang noch abschließen konnte, stieß der zweite, ein Salzburger (21), dabei frontal mit dem Zweiradfahrer zusammen. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Biker in eine dicht bewachsene, abschüssige Böschung geschleudert. Er erlag trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Genau auf dieser Strecke hatte am 27. Juli sein älterer Bruder beim Motorradfahren das Leben verloren. Laut Polizei dürfte der 51-Jährige übersehen haben, dass vor ihm ein Auto vor dem Linksabbiegen wegen Gegenverkehrs angehalten hatte. Er prallte beim Ausweichen in den Gegenverkehr, wurde ein Stück weit mitgeschleift und starb noch an der Unfallstelle.

Biker und Sohn (13) auf Fahrbahn geschleudert

Die Serie von Bike-Unfällen ging am Wochenende ungebrochen weiter: Im UKH Linz landete am Samstagvormittag ein 45-Jähriger aus Ried im Traunkreis, der in Schönau i. M. (Bez. Freistadt) in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Motorrad verloren hatte. Beim Abbiegen von einem Parkplatz in Altmünster (Bez. Gmunden) stieß gegen Mittag ein Pkw-Lenker (55) aus der Slowakei mit einem Motorradfahrer (51) aus Gmunden zusammen. Der Biker und sein Sohn (13) am Sozius wurden auf die Fahrbahn geschleudert und verletzt. Schwer zu Sturz kam am Abend ein 21-Jähriger aus Asten in Dimbach (Bez. Perg). Er kollidierte mit der Leitschiene und musste vom „C15“ in den Linzer Med Campus III geflogen werden. Zeitgleich ereignete sich auch in Feldkirchen (Bez. Urfahr-Umgebung) ein Unfall. Ein 16-Jähriger wollte mit seinem Moped vom Badesee kommend in die B131 einbiegen. Dabei stieß er mit dem Pkw einer Linzerin (29) zusammen.

Gestern Nachmittag kam ein 28-Jähriger aus Pregarten mit seinem Bike in Gutau (Bez. Freistadt) ins Schleudern und krachte gegen eine Felswand. Er kam verletzt ins Linzer UKH. Und in Mitterkirchen (Bez. Perg) hat eine Buslenkerin vermutlich einen 47-jährigen Motorradfahrer übersehen. Dieser wich zwar noch aus, stürzte aber kurz darauf nur wenige Meter vor einer Hausmauer — auch er kam ins UKH nach Linz.