„Brummender Wirtschaftsstandort“

LR Achleitner geht auf Tour: Bezirksbesuch in Kirchdorf an der Krems

Von Markus Ebert

Nein, ein Crashkurs in Sachen Heimatkunde sei das nicht, als ehemaliger Touristiker kenne er Oberösterreich sehr gut, sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (OÖVP) gegenüber dem VOLKSBLATT zu seiner gestern gestarteten Tour, die ihn in den nächsten Wochen in alle Bezirke Oberösterreichs führen wird. Aber: „Ich will die Menschen und die Betriebe spüren, für die ich da bin“, so Achleitner, dessen Startschuss zur Bezirkstour im Bezirk Kirchdorf an der Krems erfolgte.

Eines ist dort nicht anders als in ganz Oberösterreich: „Der Markt an Arbeitskräften ist ausgetrocknet“, auch im Bezirk Kirchdorf würden acht von zehn Betrieben Mitarbeiter suchen — was auch an einer äußerst niedrigen Arbeitslosenrate von 3,9 Prozent (November 2018) ablesbar sei. Abhilfe für dieses Problem verspricht sich der Landesrat vom „Powerprogramm Fachkräfte“, das die Qualifizierung, Aktivierung und Gewinnung von Mitarbeitern im Fokus hat. Letzteres werde sich „schon aus demografischen Gründen mit den Oberösterreichern alleine nicht ausgehen“, weiß Achleitner, weshalb es ihm ein Anliegen ist, „die Mobilität der Arbeitssuchenden zu erhöhen“. Nicht zuletzt den ländlichen Raum zu stärken, ist auch ganz im Sinne der Bürgermeister, wie etwa LAbg. Christian Dörfel — Ortschef von Steinbach an der Steyr — und Gerald Augustin — Bürgermeister von Grünburg (beide OÖVP) — betonen.

Bürgermeister-Wünsche an die Raumordnung

„Wir wollen einen attraktiven Lebensraum gestalten, damit Arbeitskräfte zu uns kommen“, sagt Dörfel, das bedeute den Bau von Wohnungen, den Ausbau der Kinderbetreuung und die Erhöhung der Mobilität durch neue Formen des öffentlichen Verkehrs — Stichwort Mikromobilität. Auch Bürgermeister Augustin sieht seine Gemeinde als „Wohngemeinde“, hadert bei der Schaffung von Wohnraum aber ein bisschen mit der Raumordnung, die mit älteren Gewerbewidmungen dem Wohnbau manchmal im Wege stehe. Umso mehr müsse man danach trachten, „Nutzungskonflikte zu vermeiden“, betont sein Bürgermeisterkollege Dörfel.

Einig ist man sich auch: Im Bemühen, den ländlichen Raum zu stärken, indem man die Arbeit zu den Menschen bringt, ist die Digitalisierung das Mittel zum Zweck. Sie sei eine der „Entwicklungen, die wir gestalten müssen“, so der Landesrat. So wie Wasser und Kanal bei jedem Neubau eine Selbstverständlichkeit seien, müsse auch ein Breitbandanschluss in Neubauten selbstverständlich sein.

Unbestritten ist für Achleitner die Notwendigkeit der Tourismusreform, die auch im Bezirk Kirchdorf eine Neustrukturierung der Verbände gebracht hat.

Eines steht nach seinem Bezirksbesuch für Achleitner jedenfalls fest: „Der Bezirk Kirchdorf ist ein boomender und brummender Wirtschaftsstandort.“