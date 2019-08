Brutale Schuss-Attacken in den USA: 29 Tote und fast 60 Verletzte

Skrupellose Täter schossen in Texas, Ohio und in Chicago wild um sich

EL PASO — Eine Welle von Gewalt erschüttert die USA. Erster Tatort war am Samstag eine Einkaufsmeile in der an der Grenze zu Mexiko gelegenen Stadt El Paso. Offensichtlich aus Hass auf mexikanische Zuwanderer feuerte ein 21-Jähriger aus einem automatischen Gewehr in die Menge der Einkaufenden. 20 Menschen wurden getötet, weitere 26 verletzt.

Der mutmaßliche Täter, ein 21-Jähriger aus der fast 1000 Kilometer entfernt liegenden Region Dallas ergab sich anschließend der Polizei. Er gilt auch als Verfasser einer kurz vor der Tat im Internet veröffentlichten Botschaft, in der es heißt: „Dieser Angriff ist eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas!“

Neun Tote in Dayton

Nur wenige Stunden später die nächste Wahnsinnstat in den USA: In Dayton (Bundesstaat Ohio) eröffnete ein Schütze in der Nähe einer zentralen Bar das Feuer auf Passanten. Neun Menschen starben, 26 weitere wurden verletzt. Der Täter wurde „weniger als eine Minute nach dem ersten Schuss“ von einschreitenden Beamten erschossen, teilte die Polizei von Dayton gestern mit. Weitere Einzelheiten gaben die Ermittler nicht bekannt.

Über den Internetdienst Twitter nahm gestern US-Präsident Donald Trump zunächst zur brutalen Schuss-Attacke in El Paso Stellung: „Dieser Angriff war nicht nur tragisch, es war ein Akt der Feigheit! Ich verurteile die hasserfüllte Tat, für die es keine Begründung und keine Entschuldigung gibt.“ Gestern lobte Trump die schnelle und wirkungsvolle Arbeit der Polizei in beiden Fällen. Aufgrund der gefundenen Botschaft des mutmaßlichen Täters von El Paso laufen Ermittlung wegen „Terrorismus im Inland“. Der Großraum um die US-Grenzstadt El Paso gilt als größtes Siedlungsgebiet von aus Mexiko zugezogenen Migranten.

Schießerei in Chicago

Eher kriminellen Hintergrund dürfte es für eine dritte verhängnisvolle Schuss-Attacke in den USA am Wochenende geben: In der Nähe eines Parks in Chicago feuerten Bewaffnete aus einem Auto heraus in einen Gruppe. Sieben Personen wurden dabei verletzt. Chicago gilt als Schauplatz brutaler Bandenkriege und sozialer Unruhen.