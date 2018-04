Brutale Vergewaltigung: Haftstrafen für Angeklagte

Linzer Schülerin in Keller gezerrt und missbraucht — 28-Jähriger kündigte Nichtigkeitsbeschwerde an — Urteil nicht rechtskräftig

LINZ — Ein 28-jähriger Österreicher mit türkischen Wurzeln und ein 18-jähriger Afghane sind am Donnerstag im Landesgericht Linz wegen Vergewaltigung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die beiden haben laut Schöffensenat im Sommer des Vorjahres in Linz eine 19-Jährige in einen Keller gezerrt und sie dort missbraucht. Der Ältere hat Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung angekündigt. Das Urteil ist daher noch nicht rechtskräftig.

Sieben Jahre und sechs Monate Gefängnis hat der 28-jährige, wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz bereits Vorbestrafte ausgefasst. Sein Kumpan erhielt eine Zusatzstrafe zu einer früheren Verurteilung wegen Körperverletzung von zwei Jahren und zehn Monaten Haft. Er nahm das Urteil an.

Das Opfer befand sich in der Nacht auf den 9. Juni 2017 auf dem Heimweg von einer Schulfeier, als es in der Linzer Innenstadt von den Männern angesprochen und um eine Zigarette gefragt wurde. Als die Schülerin in ihre Tasche griff, wurde sie plötzlich von beiden zur Seite gedrängt. Dann spürte sie einen Gegenstand im Rücken, den sie für eine Schusswaffe hielt. Das Duo soll die 19-Jährige in einen Keller gezerrt haben, wo es über die junge Frau hergefallen sei und es vergewaltigt habe, so die Anklage.

DNA-Spuren führten zu den Tätern

Das geschockte Opfer konnte zuerst nur vage Angaben machen. Die am Tatort vorgefundenen DNA-Spuren sowie Sperma an der Kleidung der Schülerin führten rund drei Wochen später zur Verhaftung der Verdächtigen. Seitdem befinden sie sich in U-Haft. Dort soll der Ältere versucht haben, den Jüngeren dazu zu bringen, nicht gegen ihn auszusagen: So soll er dem Afghanen einen Brief zugespielt haben, in dem er drohte: „Wenn du gegen mich aussagst, wird dir mein Bruder mit einer Pistole in den Kopf schießen.“ Daher musste er sich auch noch wegen versuchter schwerer Nötigung verantworten.

Im Prozess beteuerten die Angeklagten, dass der Sex einvernehmlich gewesen sei. Vor allem der Verteidiger des Österreichers mit ausländischen Wurzeln setzte alles daran, das Opfer als unglaubwürdig darzustellen. So sei die junge Frau in „schwierigen familiären Verhältnissen“ aufgewachsen und nehme Drogen. Für den Schöffensenat stand aber außer Streit, dass die Schülerin vergewaltigt wurde. Sie bekam 5000 Euro Teilschmerzensgeld zugesprochen sowie weitere 500 Euro für Therapiekosten.