Bryan Adams: Shine A Light (Universal)

Auf seinem neuen Album hat Bryan Adams wieder einmal eine prominente Gesangspartnerin: Jennifer Lopez singt mit ihm „That’s How Strong Our Love Is“, eine lässige Ballade.

Auch sonst ist „Shine A Light“ eine überraschend coole Platte geworden. Der Kanadier, der heuer 60 wird, hat wieder Gefallen gefunden am klassischen Rocksound und sich dabei auch vom klassischen amerikanischen Rock’n’Roll inspirieren lassen. „Part Friday Night, Part Sunday Morning“ und „Driving Under The Influence Of Love“ sind schmissige Gute-Laune-Rocker mit Gitarren und Klavier.

„All Or Nothing“ startet mit echten AC/DC-Riffs und punktet mit eingängigem Refrain. Die meisten der neuen Songs sind kernig, erdig, rockig, dynamisch. Ganz frei von Kitsch ist auch „Shine A Light“ nicht. „Talk To Me“ und„Don’t Look Back“ sind stilistisch nah an den Hits, die in den 1990ern und 2000ern ständig im Radio zu hören waren. „I Could Get Used To This“ klingt hingegen wie ein Britpop-Versuch. Insgesamt überwiegen die Ohrwürmer.

Der Titelsong, den Adams zusammen mit Ed Sheeran geschrieben hat, ist so einer. Oder das äußerst tanzbare „The Last Night On Earth“. Der entspannt wirkende Adams schließt sein Album mit einer hervorragenden Adaption des Rockklassikers „Whiskey In The Jar“. Fazit: Mit „Shine A Light“ hat Adams sein bestes Album seit 15 Jahren aufgenommen.