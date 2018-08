Bub (2) von Schussfalle verletzt

WEYER — Ein zweijähriger Bub wurde am Montagnachmittag in Weyer (Bezirk Steyr-Land) durch ein Wühlmaus-Schussgerät schwer verletzt. Der Opa des Kindes hatte dieses am Sonntagabend über einem Wühlmausloch in seinem Garten angebracht. Die Funktionsweise der Schussfalle besteht darin, dass es durch eine Berührung eine Platzpatrone zur Explosion bringt. Durch den entstehenden Pulverstrahl soll die Wühlmaus getötet werden.

Der 53-Jährige montierte dazu das Gerät mit vier Holzpflöcken direkt über dem Wühlmausloch. Eine besondere Absicherung brachte er nicht an.

Gestern am Nachmittag befand sich sein Enkelsohn gemeinsam mit dessen Eltern im Garten. In einem unbeobachteten Moment griff der Zweijährige in die Mausefalle. Dadurch löste sich der Schuss. Der Bub wurde durch den Pulverstrahl an der rechten Hand schwer verletzt. Nach sofortiger Erstversorgung durch seine Eltern und Verständigung der Rettung wurde der Zweijährige mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ ins Landeskrankenhaus Amstetten geflogen.