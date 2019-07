Bub am Hauptbahnhof in Frankfurt von Zug erfasst und getötet

Am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main ist ein Kind von einem ICE erfasst und getötet worden. Es handle sich um einen Achtjährigen, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Berichte, wonach der Bub vor den Zug gestoßen worden sein soll, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Medienberichten zufolge soll ein Verdächtiger festgenommen worden sein. Einzelheiten waren unklar.