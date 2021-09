Ein Neunjähriger ist am Sonntag bei einer Wanderung am Vorderen Gosausee im oberösterreichischen Salzkammergut bis zum Knie in einen Weiderost gerutscht und steckengeblieben.

Er musste von der Feuerwehr mit einer elektrischen Zange aus dem Viehgitter befreit werden.

Der Bub wurde anschließend ins Salzkammergut Klinikum Bad Ischl eingeliefert, berichtete die Polizei. Wie schwer sein Bein verletzt ist, war nicht bekannt.