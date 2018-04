Bucheggers „größtes Spiel“

Von Tobias Hörtenhuber

Nach dem 3:1-Heimsieg im Hinspiel über Piräus fehlen Serie-A-Legionär Paul Buchegger mit Bunge Ravenna nur noch zwei Sätze zum Triumph im CEV Challenge Cup. Buchegger könnte am Mittwoch (Spiel um 22.30 zeitversetzt in ORF Sport +) zum erst zweiten rot-weiß-roten Europacup-Champion nach Robert Czedula 2001 (Sieg mit Espinho/POR im Top-Team-Cup) werden. „Das ist das größte Spiel meiner Karriere, ich bin schon ein wenig nervös, aber ich freue mich darauf“, machte der 22-jährige Oberösterreicher im Gespräch mit dem VOLKSBLATT keinen Hehl aus der enormen Bedeutung, die dieses Match für ihn und den Verein hat. Für Ravenna wäre es der erste EC-Titel seit 21 Jahren. Aber die Griechen haben noch nicht aufgegeben, die Piräus-Fans versprachen den Italienern via Social Media einen besonders heißen Empfang — 14.500 Zuschauer passen in die Olympiahalle. Für Buchegger kein Problem: „Das ist eine geile Halle, wir geben alles.“

Zukunft noch offen

Aber egal ob als Europacupsieger oder nicht, der Angreifer ist nach seiner überragenden Premieren-Saison in der vielleicht stärksten Volleyball-Liga der Welt (zweitbester Scorer) eine der heißesten Transferaktien in Europa. „In den nächsten ein, zwei Wochen wird sich alles aufklären“, erzählte der gebürtige Linzer. Ravenna würde natürlich gern die Option ziehen, aber es gebe auch Angebote aus Italien und anderen Ländern. „Aber ich hab darüber noch nicht wirklich nachgedacht, der volle Fokus gilt dem Finale.“