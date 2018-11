Budgetdienst bezweifelt Einsparung

Die Angaben der Regierung über die Auswirkungen der Sozialversicherungsreform stoßen weiter auf Skepsis. So vermisst der Budgetdienst des Parlaments eine Begründung, warum aus 351 Mio. Euro Einsparungen im Erstentwurf eine Milliarde in der Regierungsvorlage wurde. Zwar sei die Darstellung mehrfach ergänzt und Mehr- bzw. Minderaufwendungen teils inhaltlich umfassender begründet worden, räumte der Budgetdienst ein. Aber: Die größte Position — nämlich die Verwaltungs-Effizienzsteigerung der Sozialversicherungsträger — sei unbegründet wesentlich verändert worden. Und der Budgetdienst verweist darauf, dass es laut jüngsten Gesamtstudien ein vergleichsweise geringes Einsparungspotenzial gibt, weil die Sozialversicherung bereits niedrige bis höchstens durchschnittliche Verwaltungskosten habe. Außerdem werde der Fusionsaufwand für die Zusammenlegung der Krankenkassen zwar angeführt, aber als gering angesehen und nicht quantifiziert.

Ungleiche Verteilung

Aber nicht nur Leistungen und Selbstbehalte sind unterschiedlich, wie aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von Neos durch das Sozialministerium hervorgeht auch das Vermögen der Krankenkassen. Anhand der Daten zeige sich, dass die BVA ein Pro-Kopf-Vermögen von 1020 Euro aufweist, die Gebietskrankenkassen (im Schnitt) aber nur eines von 179 Euro. Schlusslicht ist demnach die Wiener Kassa, hier rechnet Neos ein Minus von 24 Euro pro Versichertem heraus. Spitzenreiter sind die Betriebskrankenkassen, diese weisen ein Vermögen von 1794 Euro pro Versichertem auf. Die Neos fordern daher die Schaffung eines Kassen-Strukturausgleiches und die freie Kassen-Wahl.

Und die Reform der Sozialversicherung war auch Thema der gestrigen AK-Vollversammlung in Linz. AK-Präsident Johann Kalliauer sieht in den Regierungsplänen „die Enteignung und Entmündigung der Arbeitnehmer.“ Und er appellierte, den AK-Wahlkampf – die Wahl in OÖ ist im März – so zu führen, „dass wir auch in Zukunft noch gemeinsam arbeiten können.“