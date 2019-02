Bühnenkunstpreis 2018 geht an Theatermacher Harald Gebhartl

Harald Gebhartl, Mitbegründer und künstlerischer Leiter des Theater Phoenix, erhält für 2018 den Bühnenkunstpreis des Landes Oberösterreich. Das wurde gestern Nachmittag bekanntgegeben. In einem einstimmigen Beschluss entschied die unabhängige Jury, Gebhartl für seine „kontinuierliche, engagierte Theaterarbeit“ auszuzeichnen.

„Allrounder im Theater“

„Gebhartl ist ein Allrounder der Theaterarbeit. Als Dramatiker, Regisseur und Musiker hat er über lange Jahre hinweg die oberösterreichische Theaterszene aktiv mitgestaltet und geprägt, aktuell mit der erfolgreichen Produktion ,Urfaust’ am Theater Phoenix. Gebhartl war sowohl für die Neufassung als auch für die, von Publikum und Kritik gelobte, Inszenierung verantwortlich und konnte einmal mehr sein instinktives Verständnis für die Bühnenkunst unter Beweis stellen“, so die Jury in ihrer Begründung. Der Anerkennungspreis wurde dem Verein Red Sapata zugesprochen. Unter dem Beinamen „Die Tanzfabrik“ stellt das Team rund um Obfrau Ilona Roth freien Gruppen unter anderem Räumlichkeiten zur Verfügung und bemüht sich aktiv um den zeitgenössischen Tanz.

Besondere Erwähnung durch die Jury fand das integrative Projekt „10+10 Brücken“, bei dem Menschen mit und ohne Migrationshintergrund bei der gemeinsamen künstlerischen Arbeit begleitet werden. Der Bühnenkunstpreis des Landes OÖ – dotiert mit 7.500 Euro – und der Anerkennungspreis, dotiert mit 3.000 Euro, werden jährlich auf Vorschlag einer fünfköpfigen Jury vergeben. Landeshauptmann Thomas Stelzer gratuliert: „Ziel der Kulturpolitik in Oberösterreich ist es, erfahrene Künstler und Kulturschaffende ebenso zu unterstützen und wertzuschätzen wie neue, wegweisende Initiativen. Die Bühnenkunstpreisträger 2018 sind dafür ein großartiges Beispiel.“ Die Verleihung der Preise findet im Frühjahr 2019 statt.