„Bühnenmensch mit ganzem Herzen“

Daniela Dett wird mit dem mit 7500 Euro dotierten Bühnenkunstpreis 2019/2020 ausgezeichnet. „Daniela Dett ist mit ganzem Herzen Bühnenmensch. Sie zeigt seit vielen Jahren ihre künstlerischen Facetten — vom Jugendtheater über Konzerte bis hin zum Musical, wo sie aktuell am Landestheater in der Produktion ‚Piaf‘ über sich selbst hinauswächst. Einmal mehr bereichert sie in dieser Paraderolle mit ihrer unnachahmlichen Mischung aus Professionalität und Emotionalität die oberösterreichische Theaterlandschaft“, begründete die Jury, der auch das VOLKSBLATT angehört, ihre Entscheidung.

Der mit 3000 Euro dotierte Anerkennungspreis wird dem Theaterkollektiv „Das Schauwerk“ mit Stefanie Altenhofer, Anja und Sarah Baum, Stefan Parzer, Beate Korntner, Lukas Strasser und Julia Frisch zuerkannt.

Die Gruppe macht Theater für Instagram und Bühne. „Selten erwies sich eine Kollektiv-Gründung in den vergangenen Jahren als derart beglückende Bereicherung der oberösterreichischen Kulturlandschaft“, so die Jury.

„Die Bühnenkunstpreise zeigen, wie einzelne Persönlichkeiten das Kulturleben Oberösterreichs prägen. Sie spiegeln gleichzeitig aber auch die Innovationskraft und Kreativität des künstlerischen Lebens. Diese Lebendigkeit, die immer wieder neue Wege beschreitet, macht das kulturelle Leben in unserem Land einzigartig und unvergleichlich“, gratuliert Landeshauptmann Thomas Stelzer. Die Verleihung durch den Landeshauptmann findet am 27. November 2020, 17 Uhr, in den Linzer Kammerspielen statt.