Bürger zahlen für Brexit-Chaos hohen Preis

Einkaufen ist in Großbritannien aktuell 5,7 Prozent teurer als zum Zeitpunkt der Brexit-Abstimmung im Juni 2016. Damit ist der Preisauftrieb im politisch gebeutelten Königreich spürbar höher als im EU-Schnitt (plus 2,97 Prozent) und auch höher als z.B. in Österreich (plus 4,5 Prozent). Heißt: der angepeilte Ausstieg aus der Europäischen Union kostet die britischen Bürger schon jetzt tagtäglich eine Menge Geld! Warum? Weil die politische Verunsicherung den Wechselkurs des Britischen Pfunds zu Euro und US-Dollar eklatant nach unten drückt und Importwaren damit verteuert. Für einen Euro müssen die Briten derzeit um 11,8 Prozent mehr Pfund bezahlen, für einen US-Dollar um 13,9 Prozent mehr Pfund — beides gerechnet seit dem Datum des Brexit-Votums 2016.

Ein Wochenlohn weg!

Schon für das Jahr 1 nach diesem Votum haben britische Ökonomen nachgewiesen, dass die Inflation in Import-dominierten Warengruppen (v.a. Nahrungsmittel, Getränke, Alkohol, Tabak Kleidung, Schuhe, Möbel, Haushaltsgeräte, Mobilität und Kommunikationstechnologie) weit höher war als in den restlichen Warengruppen. Fazit schon damals: Die Brexit-Debatte schadet dem Pfund-Wechselkurs und damit den Geldbörsen der Bevölkerung. 404 Pfund (473 Euro) pro Jahr mussten die Bürger 2017 aufwenden, um die Verteuerung des Warenkorbes zu finanzieren. Damit fraß allein die Brexit-getriebene Inflation den Lohn einer ganzen Arbeitswoche.

Reallöhne unter Druck

Die dem VOLKSBLATT vorliegenden neuen Preisdaten zeigen die Fortsetzung der Malaise hinter den Kulissen des großen Brexit-Theaters. Tabak, Alkohol, Treibstoffe, Obst, Gemüse, Auslandsreisen und Haushaltsgeräte stürmen in der britischen Preistabelle seit Juni 2016 nach oben. Für die Bürger heißt es daher: Gürtel enger schnallen! Die britischen Reallöhne zeigen im Zeitverlauf seit Juni 2016 nämlich stagnierende bis fallende Tendenz. Unter Einrechnung der Finanz- und Wirtschaftskrise haben die Geldbörsen der Briten zwischen 2010 und 2017 in Summe 2,4 Prozent an Kaufkraft verloren. Da spielt Großbritannien in einer Liga mit Krisenfällen wie Griechenland, Portugal, Spanien und Italien.

All das, bevor der EU-Ausstieg überhaupt terminisiert, geschweige denn vollzogen ist. Für die Zukunft zeichnen sich bereits weitere Preissprünge nach oben ab, sollte Großbritannien ohne Nachfolgedeal aus der EU ausscheiden oder auch nur die derzeitigen Handelsarrangements mit Drittstaaten außerhalb der EU verlieren.