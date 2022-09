Bürgerliche „Moral“ & Lebenssinn

Ist die Kindfrau Lulu Opfer? Täterin? Auf jeden Fall gewaltige Projektionsfläche für die Sehnsüchte der Männer. Der Verleger Dr. Schön nimmt sie bei sich auf, meint es zuerst „pädagogisch“ und wird doch Lulus Geliebter.

Frank Wedekind entblößte mit „Lulu“ von 1913 (der Lulu-Ursprung „Erdgeist“ uraufgeführt 1898) bürgerliche Scheinmoral, die durch die radikale Natürlichkeit Lulus zerstört wird. Grelle Effekte, Männer sterben wie Motten, Lulu landet in der Gosse. Ihrer Zeit zum Teil weit voraus, war die Tragödie auch Aufruf zur Selbstentfaltung und Emanzipation.

Das Linzer Landestheater spielt nun diesen Klassiker, Premiere ist am Samstag (19.30). Regie führt Fanny Brunner, in den Hauptrollen Cecilia Pérez, Christian Taubenheim und Alexander Hetterle.

Von der Klippe

Zweite Premiere am Wochenende, Swaantje Lena Kleff inszeniert Igor Bauersimas Stück „norway. today“. Das Stück hatte 2001 Premiere und war zwischenzeitlich das meistgespielte Werk im deutschsprachigen Raum.

Die Handlung wuchtig, Julie und August lernen sich im Internet kennen und verabreden sich, um von einer Klippe in einen Fjord in Norwegen zu springen. Vor dem geplanten Suizid stehen Gespräche und Konflikte zwischen Sinnsuche, Selbstbestimmung und dem Gefühl des Verlassenseins. Tragik und Humor, mimisch verknüpft von Isabella Campestrini und Nils Thomas. Premiere am Sonntag, 18 Uhr, in der Studiobühne des Landestheaters.