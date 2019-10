Bürgermeister-Ära geht in Seewalchen zu Ende

Mit Jahresende geht in Seewalchen auch eine politische Langzeit-Ära zu Ende. ÖVP-Bürgermeister Johann Reiter wird nach 22 Jahren sein Amt zurücklegen und die Agenden an seinen Parteikollegen Gerald Egger (46) übergeben.

In der letzten Gemeinderatssitzung am 12. Dezember wird Reiter genau am Tag seines 65. Geburtstages den Rücktritt vollziehen. „Insgesamt war ich mehr als 32 Jahre in der Kommunalpolitik tätig. Es war eine schöne Zeit mit vielen Höhen — dazu zählt für mich als BHS-Lehrer natürlich der Neubau unserer Schule — und wenig Tiefen. In unserem Gemeinderat gab es zumeist einstimmige Beschlüsse und auf das fraktionsübergreifende Miteinander bin ich schon sehr stolz“, betont Reiter.

„Genauso freut es mich, dass die ÖVP einstimmig Gery Egger als Nachfolger nominiert hat und somit eine Verjüngung der ÖVP in Seewalchen eingeläutet wurde. Ein weiteres Zeichen der guten Zusammenarbeit ist es, dass auch die FPÖ und die Grünen bereits im Vorfeld ihre Zustimmung für die Wahl Eggers zum Bürgermeister im Jänner 2020 signalisiert haben.“ Die Mandatsverteilung in Seewalchen lautet ÖVP 13, SPÖ 7, FPÖ 7 und Grüne 4.

Gerald Egger kommt aus der Privatwirtschaft und war anfangs skeptisch: „Erst nachdem meine Frau auch dafür war, habe ich Ja gesagt, weil der Rückhalt in der Familie für mich schon sehr wichtig ist“, sagt der Vater zweier Kinder (16 und 17 Jahre alt).

Grünen-Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger bedankte sich „bei Johnny Reiter, der immer offen war für alle Bürgeranliegen“. FPÖ-Obmann Rudi Hemetsberger erinnerte an viele Projekte, die man gemeinsam für Seewalchen realisiert habe.