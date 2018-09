Bürgermeister und Pflegerin retten Seniorin vor den Flammen

Von Andreas Röbl

HELPFAU-UTTENDORF — Einen Tag vor seinem 60. Geburtstag, hat sich der Bürgermeister von Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau) selbst das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht. Er rettete eine betagte Gemeindebürgerin aus einer brennenden Wohnung.

Zu den dramatischen Augenblicken war es in der Nacht auf Mittwoch gekommen. Die Feuerwehr wurde gegen 3.30 Uhr alarmiert. Bürgemeister Josef Leimer (ÖVP), seit seinem 16. Lebensjahr Mitglied der Feuerwehr, wurde ebenfalls alarmiert und kam auf dem Weg zum Zeughaus am Brandort vorbei. Dabei sah er sofort, dass höchste Eile geboten war: „Der Rauch hat bereits die ganze Straße verdunkelt und aus dem Fenster sind bereits die Flammen geschlagen. Ich habe gewusst, dass dort eine schwer gehbehinderte Dame lebt. Außerdem ist die Pflegerin bereits heraußen gestanden und war sichtlich in Panik“, schilderte Leimer dem VOLKSBLATT. Er zögerte keinen Augenblick und drang gemeinsam mit der 53-jährigen rumänischen Pflegerin der Frau in das Haus ein.

Auf Flucht vor den Flammen gestürzt

Dort lag die 93-jährige Gehbehinderte bereits im Eingangsbereich. Sie dürfte vor den Flammen geflohen und dabei mit ihrem Rollator gestürzt sein war. „Wir haben sie geschnappt und sind mit ihr ins Freie. Sie war noch bei Bewusstsein, aber recht viel länger hätte es nicht mehr dauern dürfen“, so Leimer. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnküche des Hauses bereits in Vollbrand. Drei Feuerwehren mit insgesamt 30 Mann konnten die Flammen nach rund zwei Stunden löschen. Die Brandursache war am Mittwoch noch Gegenstand von Ermittlungen.

Die betagte Frau und ihre Pflegerin wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Sie befinden sich aber bereits auf dem Weg der Besserung.