Bürgermeister verstieß gegen Ausgangssperre und biss bei Kontrolle Polizisten: Rücktritt

Ein Bürgermeister in Spanien ist während der Corona-Ausgangssperre betrunken am Steuer erwischt worden. Der Bürgermeister von Badalona, Alex Pastor, trat am Mittwoch zurück, wie das Rathaus der Stadt mitteilte. Medienberichten zufolge soll Pastor einen Polizisten gebissen haben, als dieser einen Alkoholtest verlangte. Das Gemeinderatsmitglied Ruben Guijarro bestätigte die Berichte.

Pastor war am Dienstagabend in Barcelona festgenommen worden und erhielt eine Anzeige wegen „Verstoßes gegen die Verkehrssicherheit und Angriffs auf einen Polizeibeamten“, wie das zuständige Gericht mitteilte.

Der Bürgermeister der nördlich von Barcelona gelegenen Küstenstadt erklärte später schriftlich, seine Arbeit als Stadtoberhaupt habe „meine Gesundheit und meinen emotionalen Zustand beeinträchtigt und mich veranlasst, Dinge zu tun, die ich bedauere“.

In Spanien gilt seit dem 14. März eine der striktesten Ausgangssperren der Welt. Die Menschen dürfen ihre Wohnungen nur noch verlassen, um Lebensmittel oder Medikamente zu kaufen, zum Arzt zu gehen oder ihren Hund auszuführen. Zu ihrem Arbeitsplatz dürfen sie nur, wenn Heimarbeit nicht möglich ist. Die Polizei hat hunderttausende Geldstrafen wegen Verstößen verhängt.

Spanien ist nach den USA und Italien das am drittstärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Mehr als 21.000 Menschen starben nach offiziellen Angaben an den Folgen einer Coronavirus-Infektion.