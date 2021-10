Bürgermeisterstichwahlen Oberösterreich

In 72 oberösterreichischen Gemeinden finden am Sonntag Bürgermeisterstichwahlen statt. In Linz muss der amtierende Stadtchef Klaus Luger (SPÖ) gegen ÖVP-Kandidat Bernhard Baier ins Rennen, auch in etlichen Bezirksstädten ist ein zweiter Wahlgang nötig. In Bad Ischl fordert der von der ÖVP unterstützte Salzburger Ex-SPÖ-Landesgeschäftsführer Hannes Mathes die amtierende rote Stadtchefin Ines Schiller heraus und in Attersee schielen die Grünen auf ihren ersten Bürgermeister.

Vor zwei Wochen haben die 438 oberösterreichischen Gemeinden neben Gemeinderäten auch Bürgermeister gewählt. In 76 Orten schaffte kein Bewerber auf Anhieb 50 Prozent. Daher sind 417.484 Bürger – mehr als ein Drittel aller landesweit Wahlberechtigten – ein zweites Mal an die Wahlurnen gerufen, der Großteil davon heute. Ab 7.00 Uhr haben die ersten Wahllokale geöffnet, die letzten schließen um 16 Uhr. In vier Gemeinden hat jeweils ein Kandidat vorzeitig das Handtuch geworfen. Hier muss zu einem späteren Zeitpunkt mit „Ja“ oder „Nein“ über den verbliebenen Bewerber abgestimmt werden.