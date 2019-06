Bürgermeisterwechsel in Gurten

Ein Bürgermeisterwechsel steht im September in Gurten an. Der amtierende Bürgermeister Karl Pumberger-Kasper (l.) wird nach mehr als 16 Jahren sein Amt aus persönlichen Gründen abgeben. „Mein politischer Rückzug ist vor allem durch meine Pensionierung als selbstständig Erwerbstätiger begründet. Der Zeitpunkt garantiert obendrein einen gemeinsamen und sparsamen Urnengang am 29. September mit der Nationalratswahl“, so Pumberger-Kasper.

Bis zur Neuwahl im September wird Vizebürgermeister Peter Wimmer (r.) als geschäftsführender Bürgermeister die Amtsgeschäfte leiten. Er wurde auch als Bürgermeisterkandidat der OÖVP Gurten nominiert.

Wimmer ist seit 2003 im Gemeinderat, seit 2015 Vizebürgermeister und als Funktionär und Mitglied bei der Jägerschaft, im Musikverein, der Feuerwehr und der Sportunion aktiv. „Ich habe mir vorgenommen, im Sommer alle Haushalte in unserer Gemeinde persönlich zu besuchen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, so Wimmer. Bei den anderen Fraktionen hält man sich noch bedeckt, vermutlich werden aber sowohl FPÖ als auch SPÖ einen Kandidaten ins Rennen ums Bürgermeisteramt schicken.

Die Verteilung im Gemeinderat: ÖVP 8, FPÖ 5 und SPÖ 6 Mandate.