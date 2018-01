Bürgmeister-Rücktritt in St. Konrad

Nach Grünau steht im Bezirk Gmunden im Frühjahr eine weitere Bürgermeisterwahl ins Haus: In St. Konrad bei Gmunden hat gestern der langjährige Ortschef Franz Kronberger (OÖVP) seinen Rücktritt mit dem heutigen 31. Jänner erklärt. Gegenüber dem VOLKSBLATT macht Kronberger, der seit dem Jahr 2007 die Geschicke der Gemeinde geleitet hat, ausschließlich berufliche Gründe für seine Entscheidung geltend. Bis zur Wahl eines neuen Bürgermeisters führt Vizebürgermeister Klaus Mayrdorfer die Amtsgeschäfte, wer für die OÖVP in die Wahl geht, werde beim Ortsparteitag fixiert, so Kronberger. Im Gemeinderat hat die Volkspartei mit sieben Mandaten eine absolute Mehrheit (4 SPÖ, 2 FPÖ).