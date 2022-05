Bund gibt OÖ 82 Mio. Euro Zuschuss für Investitionen

Zu einem Arbeitsgespräch kam Finanzminister Magnus Brunner am Mittwoch zu LH Thomas Stelzer (beide ÖVP) nach Linz. Mit im Gepäck: Ein Investitionszuschuss in Höhe von mehr als 82 Mio. Euro für das Land Oberösterreich sowie künftig eine zusätzliche 2,5 Mio. Euro große Sonderinvestitionsprämie für die oö. Feuerwehren — pro Jahr.

Diese Unterstützung stellt einen Ausgleich für die 20 Prozent Mehrwertsteuer dar, die bei der Investition in Fahrzeuge und Ausrüstung anfällt. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde am Mittwoch in Begutachtung geschickt.

Brunner betonte auch den hohen Stellenwert Oberösterreichs für ganz Österreich: „OÖ ist nicht zuletzt durch seine wirtschaftliche Stärke ein ganz wichtiger Partner für uns im Bund und LH Stelzer ein wesentlicher Faktor für die gute Zusammenarbeit. Gemeinsam konnten wir in den letzten Tagen zwei Themen auf den Weg bringen, von denen speziell Länder und Regionen profitieren.“

Die mehr als 82 Millionen Euro können in OÖ in den Bereichen Ökologisierung, Digitalisierung, Gesundheit, Pflege und Bildung investiert werden.