„Bundesheer ist die strategische Waffe gegen Covid-19-Pandemie“

Das Bundesheer war im Jahr 2021 mehr als 412.000 Personentage im Corona-Einsatz, das entspricht 3,3 Millionen Arbeitsstunden. Seit Beginn der Pandemie waren es sogar 741.000 Personentage. Es gab aber noch zahlreiche weitere Einsätze, zeigte sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP(Bild) im APA-Interview mit den Leistungen zufrieden und kündigt an, im kommenden Jahr für ein höheres Heeresbudget kämpfen zu wollen.

„Unser Bundesheer ist die strategische Waffe gegen die Covid-19-Pandemie“, betonte Tanner. Die Soldaten seien an vielen Fronten aktiv, etwa bei Kontrollen, Testungen und Impfungen. Neuerdings sogar als leitendes Organ in der neu geschaffenen gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination GECKO. Der stv. Generalstabschef Rudolf Striedinger fungiert hier als Chief Operating Officer.

Militär als Krisenmanager

„Wir haben bereits im internationalen Vergleich gesehen, dass beim Krisenmanagement voll auf das Militär gesetzt wird“, sagt Tanner. So greifen auch Portugal, Italien oder Deutschland auf die Expertisen ihrer Offiziere zurück. „Diese Entscheidung ist für mich eine richtige.“

Heeresintern gibt es immer wieder Kritik, dass wegen der ständigen Corona-Einsätze militärische Fähigkeiten verloren gehen, weil dafür keine Zeit mehr übrig bleibt. Tanner stellt das in Abrede: „Unsere Experten und zuständigen Offiziere, die diese Einsätze in und mit den Bundesländern koordinieren, haben ihre Kapazitäten schon im Blick. Was man hier aber schon sagen muss ist, dass die zusätzliche Bewältigung der Einsätze in der Corona-Pandemie für unsere Soldatinnen und Soldaten sehr herausfordernd ist. Wir werden nichtsdestotrotz dort helfen, wo wir können.“

Auch an anderen Fronten

Neben den Corona-Einsätzen war das Bundesheer auch an der Grenze tätig, dabei wurden 10.042 Fremde und 49 Schlepper aufgegriffen und der Polizei übergeben. Beim Waldbrand im Schneebergmassiv wurden durch die Luftstreitkräfte mehr als vier Millionen Liter Löschwasser abgeworfen. Dafür waren 2400 Landungen notwendig. 275 Flugstunden wurden geflogen und dabei 135 Windeneinsätze durchgeführt.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Insgesamt wurden 2021 mehr als 14.000 Flugstunden durch die Luftstreitkräfte geleistet. Darin enthalten sind unter anderem 14 Evakuierungen aufgrund medizinischer Notfälle im Auslandseinsatz und die Flüge mit der C-130 „Hercules“ zur Versorgung der Auslandskontingente. Ministerin Tanner ergänzt, dass bezüglich der künftigen Aufstellung der Luftraumüberwachung bereits Gespräche zu nationalen Rüstungsdirektoren gesucht werden.

Luftraum bis 2035 sicher

Denn Kampfflugzeuge wie die Eurofighter könne man ja nicht einfach im nächsten Geschäft kaufen, „da braucht es viel Geduld, Know-how und eben eine intensive Prüfungsphase. Bis 2035 können wir unsere Systeme nutzen, ab da gilt es alternative Flugzeuge zu finden“, so Tanner.

Weitere wichtige Projekte im Rückblick waren laut Tanner die Ausrollung der neuen Uniformen, Beschaffungen wie beispielsweise Bergefahrzeuge, Tiefladeanhänger, Funksysteme, Tactical Communication Network und Gerät für die Miliz sowie unaufschiebbare Investitionen in die Infrastruktur.