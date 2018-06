Bundeskanzler Kurz bricht zu heiklem Israel-Besuch auf

Anlässlich des heurigen 80-Jahr-Jubiläums des Anschlusses Österreichs an Nazi-Deutschland und der damals beginnenden systematischen Vertreibung und Vernichtung von Juden bricht Bundeskanzler Sebastian Kurz in Begleitung von Minister Heinz Faßmann am Sonntag zu einem dreitägigen Israel-Besuch auf. Auf dem Programm der Visite stehen unter anderem Gespräche mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und Israels Präsident Reuven Rivlin. Vor dem Weltforum des American Jewish Committee wird Kurz eine Rede halten und danach in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem an einer Gedenkfeier teilnehmen.

Thematisch sei die Reise der Intensivierung der bilateralen Beziehungen gewidmet, hieß es gestern aus dem Bundeskanzleramt. Insbesondere werde daran gearbeitet, Austausch und Kooperation in den Bereichen Jugend, Bildung und Wissenschaft auszubauen. Die Visite steht im Zeichen der Weigerung der israelischen Regierung, mit FPÖ-Ministern direkte Kontakte zu pflegen. Derartige Gespräche laufen weiterhin nur auf der Ebene von Beamten.

Bundeskanzler Sebastian Kurz meinte dazu am Donnerstag im israelischen TV, er respektiere diese Haltung, halte ihr aber entgegen, dass in Österreich jetzt die „pro-israelischste Regierung“ aller Zeiten arbeite. Dies komme auch, so Kurz, im Regierungsprogramm zum Ausdruck.