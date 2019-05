„Genug ist genug“: Kurz kündigt Neuwahlen an

Von Christian Haubner

Die vergangenen 24 Stunden seien an Dramatik kaum zu überbieten gewesen. Das betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz gestern Abend bei seiner mit Spannung erwarteten Stellungnahme. Bei dieser kündigte er auch „Neuwahlen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt“ an.

Er sei angetreten, um Veränderung durchzusetzen, weil zuvor in der großen Koalition Streit und Stillstand geherrscht hätten und „das System oft wichtiger war als die Menschen“. Diese hätten bewusst die Veränderung gewählt und „ich habe versprochen, mir selbst treu zu bleiben, egal, was kommt“.

Sein Stil sei es, das zu tun, was richtig ist, sagte Kurz. Er sei sich bewusst gewesen, dass der Weg mit der FPÖ Widerstand auslösen würde. Diese sei aber die einzige Partei gewesen, die bereit für einen neuen Weg gewesen sei.

Auf die vergangenen zwei Jahre blicke er mit Freude zurück: Denn man habe bereits viele Versprechungen umgesetzt, zählte Kurz etwa die Steuerreform sowie die Eindämmung der illegalen Migration auf.

Er habe dafür aber viel aushalten müssen, etwa das Rattengedicht sowie „andere immer wiederkehrende Einzelfälle“. Es sei schwer gewesen, dies „alles runterzuschlucken“. Es sei auch schwer gewesen, nicht immer Stellung dazu zu beziehen, er habe aber nicht die Koalition aufkündigen wollen.

Nun müsse er jedoch sagen: „Genug ist genug.“ Was über ihn selbst in dem geheim aufgenommenen Video mit dem zurückgetretenen Vizekanzler Heinz-Christian Strache an sehr derben Beschimpfungen vorkomme, sei „eigentlich nebensächlich“. Aber die politische Haltung, die darin zum Ausdruck komme, sei einfach nicht tolerierbar.

In Gesprächen mit FPÖ-Politikern habe er nicht gespürt, dass es den Willen gebe, die freiheitliche Partei wirklich zu verändern. Er könnte einfach Köpfe tauschen, um die eigene Macht zu erhalten. Er könnte auch einen fliegenden Wechsel zur SPÖ vornehmen, dann gäbe es aber den Stillstand, unter dem Österreich bereits zu leiden hatte. Er sei aber Politiker, nicht um ein Amt innezuhaben, sondern um für das Land zu arbeiten – „aber ganz ohne Einzelfälle, Zwischenfälle und sonstige Skandale“. Das sei aber derzeit mit niemandem möglich: Die FPÖ könne es nicht, die SPÖ teile nicht die Ziele, die anderen Parteien seien zu klein. Daher habe er dem Bundespräsidenten heute Neuwahlen vorgeschlagen. Er sei überzeugt, dass es klare Verhältnisse braucht, um dieses Land gut regieren zu können.