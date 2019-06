Bundeskanzlerin will Vertrauen schaffen

Sie werde gemeinsam mit ihrem Regierungsteam auf vertrauensbildende Maßnahmen setzen. Das betonte die neue Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein bei ihrem ersten Statement nach der Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Das Ziel sei klar, sagte Bierlein: Man werde sich um das Vertrauen der Menschen bemühen sowie um jenes der Parteien, der Amtsträger, der Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft sowie der Religionsgemeinschaften. Alle Dienstleistungen des Staates würden weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Wesentlich sei der maßvoller Umgang mit Steuergeld, daher gebe es auch keine Staatssekretärinnen und Staatssekretäre in der Übergangsregierung.

“Ein starkes, lebenswertes und tolerantes Österreich als verlässlicher Partner in Europa und der Welt.”

Eine wichtige Rolle komme dem Parlament zu: Man sei jederzeit bereit, das Fachwissen der Ministerien allen Abgeordneten zur Verfügung zu stellen. Bierlein plädierte für ein konstruktives Miteinander. Sie wandte sich vor allem an die Jugend, besonders an junge Frauen: Das Land brauche deren Engagement und deren Glauben an Österreich. Es eine alle ein Ziel, betonte Kanzlerin Bierlein: ein starkes, lebenswertes und tolerantes Österreich als verlässlicher Partner in Europa und der Welt.

Sie sei sich der großen Aufgabe bewusst und nehme ihre Aufgabe mit Demut an, betonte Bierlein. Sie dankte dem Bundespräsidenten für das in sie gesetzte Vertrauen. Alle Mitglieder ihrer Bundesregierung haben “unbestreitbare Expertise”. Man werde sich zunächst einen Überblick über die Themen in den Ressorts verschaffen.