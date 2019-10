Bundespräsident Van der Bellen schließt Gesprächsreigen ab

Bundespräsident Alexander Van der Bellen schließt am Donnerstag seine Gespräche mit den Parteichefs ab. Zu Gast in der Hofburg sind der Grüne Werner Kogler und Beate Meinl-Reisinger von den NEOS, um über die Folgen der Nationalratswahl und die Regierungsbildung zu sprechen. Spätabends werden dann die letzten Wahlkarten ausgezählt, wesentliche Änderungen am Ergebnis bringt das aber nicht mehr.

Bei den noch nicht ausgezählten Wahlkarten handelt es sich nur um rund 40.000 – also 0,8 Prozent aller gültigen Stimmen. Sie werden erst am Donnerstag geöffnet, weil sie in “fremden” Wahlkreisen abgegeben wurden. Die restlichen Briefwahlstimmen wurden bereits am Montag ausgewertet und haben noch einige Mandate zwischen den Parteien verschoben. Besonders stark profitiert haben von den Briefwählern Grüne und NEOS.

Erwartet wird, dass Van der Bellen Ende dieser oder Anfang nächster Woche einen Auftrag zur Regierungsbildung an Sebastian Kurz erteilt. Der Obmann der Wahlsiegerin ÖVP war bereits am Mittwoch zu Gast beim Staatsoberhaupt, auch SPÖ-Voritzende Pamela Rendi-Wagner und FPÖ-Obmann Norbert Hofer haben ihr Gespräch mit Van der Bellen bereits absolviert.

Kurz ist in der komfortablen Situation, zwischen drei Partnern – SPÖ, FPÖ und Grünen – wählen zu können. Die FPÖ hat allerdings bereits verkündet, nach ihrer schweren Niederlage vom Sonntag in Opposition gehen zu wollen.