Bunt gemustert in den Sommer

„Mehr ist mehr“ lautet die Devise im Sommer 2019 nicht nur bei Farbe. Auch bei Prints und Mustern in kunterbunten Tönen kann es jetzt gar nicht zu viel sein. Ob grafisch oder floral, tierisch oder abstrakt: erlaubt ist, was gefällt! Sogar gemixt dürfen Muster werden.

Von Martina Rieder-Thurn

In unterschiedlichsten Ausführungen, Breiten und Farben zeigten viele Designer Streifen auf den Laufstegen. Richtig im Trend liegen jetzt die Block- und Ringelstreifen in verschiedenen, kräftigen Farben gehalten.

Keine Angst, auch Querstreifen tragen nicht auf, wenn sie die richtige Breite haben, Längsstreifen sowieso nicht. Deshalb unser Tipp: Probieren Sie diese bunte Neuinterpretation des Musterklassikers unbedingt aus!

Karo

Die bereits in der Herbst-Winter-Saison sehr verbreiteten Karo-Musterungen bleiben weiterhin im Trend. Vor allem das kleinere, feminin wirkende Vichy-Karo-Muster wird in der warmen Jahreszeit gerne getragen. Eine Entwicklung ist dabei zu beobachten: Die Karos werden farbig und bringen so zusätzlichen Schwung in schlichte Outfits.

Bunt, fröhlich und weniger streng als zuletzt setzen sich die grafischen Prints diese Saison in Szene. Ein wenig abstrakt und manchmal psychedelisch erinnern manche Gesamtoutfits dabei an kreative Kunstwerke und erfordern — vor allem als Mustermix kombiniert — ein wenig Mut von der Trägerin.

Blumen

Blumenmuster begleiten uns bereits einige Saisonen und werden schon fast zum Klassiker. Die Variationen der floralen Dessins sind dabei vielfältig. Mal dramatisch, mal kunstvoll, mal verspielt entführen uns die Designer in verschiedenste Blumenwelten und so ist auch in dieser Saison für jeden etwas dabei.

Idealerweise wählt hier die Frau mit kleiner Körpergröße die kleinere Variante der floralen Dessins und schwelgt die große Frau im großen Blumenmeer. Richtig spannend wird der Look im Stilbruch mit kontrastierenden Materialien wie Leder oder Denim.

Batik

Für Frieden und Freiheit stand das Batik-Muster in Regenbogen-Farben in den 1960er Jahren. Vielleicht feiert es gerade auch aus diesem Grund in der heutigen Zeit sein Mode-Comeback. Eines ist auf jeden Fall klar: In diesem Modesommer sollte EIN Muster fix in Ihren Schrank Einzug halten: die in sich verlaufenden Batik-Farben.

Die Modedesigner haben sich dabei ganz neue, aufregende Farbschattierungen einfallen lassen, einerseits zurückhaltend und edel, andererseits sommerlich-bunt. Damit wirkt das Batik-Muster 2019 neu und frisch und trotzdem etwas retrospektiv.

Animal Prints

Man könnte die Zebra-, Leoparden- und Schlangenmuster schon fast als Klassiker im Modebereich bezeichnen. Gibt es doch kaum eine Saison, in der Animal Prints uns nicht auf Laufstegen, in Modekollektionen und auf der Straße begegnen. Das tolle an diesen Mustern: Sie lassen sich auf vielfältigste Art und Weise kombinieren.

Ein Teil im Animal Print peppt die jetzt angesagten Creme- und Beigetöne sogar bürotauglich auf. Farbige Varianten des Tiermusters sind schon etwas modemutiger und gewagter. Und richtig trendig wird’s, wenn Tiger, Schlange & Co mit anderen aktuellen Mustern kombiniert werden. Wer’s nur ganz dezent tierisch mag, setzt auf Accessoires und Schuhe mit Animalprints.

Mustermix

Wer bisher dachte, das gestreifte Shirt passt nicht zur Blumen-Hose, der wird nun eines besseren belehrt: Karos, Streifen und Blumen sind diese Saison nicht nur für sich alleine getragen DER Hit, sondern auch im Mustermix ein Hingucker.

Sogar Animal Prints und grafische Drucke lassen sich mit anderen Mustern mischen. Es entstehen ausgefallene Looks, die nichts für einen Tag im stillen Kämmerchen sind, aber der extravagante Auftritt ist Ihnen damit garantiert. Also: Los geht’s, mix it!