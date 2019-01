Bunte Kinderkultur vom Elefanten über Alice bis zum Schlossgespenst

Es gibt kaum Schöneres anzusehen, als die strahlenden Kinderaugen, wenn Kasperl und Co. die Bühne betreten. Aber es gibt auch kaum direkteres Publikum als die Kleinsten. Kommt Langeweile auf, äußern sie das sofort und lautstark. Das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel in Linz hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern von 1,5 bis 14 Jahren einen kindgerechten Zugang zu kulturellen Veranstaltungen und ein qualitativ hochwertiges Programm für junge Menschen zu ermöglichen. „Dass wir das nicht nur so daherreden, zeigt sich wohl an dem niederschwelligen Zugang durch sehr günstige Eintrittspreise und dadurch, dass wir Angebote nicht nur bei uns im Haus, sondern auch vor Ort organisieren“, erläutert Kuddelmuddel-Leiter Manfred Forster, der sich über steigende Besucherzahlen freuen kann: Ein Plus von 3,7 Prozent zum Vergleichszeitraum 2017. 31.730 Personen nahmen das Angebot in Anspruch, die Kinderklangwolke (rund 4000 Besucher) ausgenommen.

Premieren für heimische Künstlerinnen

In dieser Saison warten auf die Kleinsten neben dem monatlichen Fixprogramm „Kumulino“ das Tanztheaterstück „Elefant aus dem Ei“ des Tanzbüros München (ab 2 Jahren, ab 20. Jänner) und die Performance-Technoparty „LA BUM“ (theater.nuu, ab 2 Jahren, OÖ-Premiere 2. März). Es feiern auch wieder zwei oö. Künstlerinnen Premiere im Kuddelmuddel: Sabine Falk (rundumkunst) mit dem clownesken Stück „Hanni Ahorn und die Liebe“ (ab 6 Jahren, ab 26. März) sowie Judith Koblmüller mit der Musikperformance „JJJ feat. Viola“ (ab 3 Jahren, ab 25. April). Weitere Highlights sind die Tanzperformance mit Figurentheater „Alice im Wunderland“ (ab 5 Jahren, ab 12. Mai), das Kasperlabenteuer „Das Schlossgespenst“ (ab 3 Jahren, ab 22. Februar) und das Figurentheater „Zack Prack! Ein Drache zum Verlieben“ (ab 5 Jahren, am 19. Februar).

Auswärts gibt’s u. a. das Figurentheater „Froschkönig“ (ab 4 Jahren, am 9. Februar) im Familienzentrum kidsmix, das interaktive Mitmachkonzert „Das Ritterturnier“ (ab 3 Jahren, am 10. und 11. März) im Brucknerhaus, das Kinderkulturprogramm beim Linz-Marathon am 13. April in der Sportarena, den Kinderfasching am 10. Februar im Brucknerhaus und natürlich die Kinderklangwolke am 8. September im Donaupark.

Infos: www.kuddelmuddel.at