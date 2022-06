Burn-out führte zum eigenen Ich

Die Corona-Pandemie hat vielen – vor allem jungen Menschen – psychisch ziemlich zugesetzt. Schon zuvor hat die Deutsche Sophie Bagusat, die in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen ist, aber dennoch von Kindheit an sehr unglücklich war, erlebt, was es heißt, in ein tiefes Loch zu fallen. Mit ihrem Burn-out-Tagebuch will die junge Frau, die heute in Südschweden lebt, anderen Mut machen.