Burschen gingen in OÖ auf Pensionisten los

Ausgeforscht wurden drei Jugendliche (11, 13), die am 14. September zu Mittag einen Pensionisten (68) beim Gassigehen mit dem Hund in St. Georgen an der Gusen niederschlugen und ausraubten.

Die Burschen aus Linz und den Bezirken Linz-Land und Kirchdorf waren aus Betreuungseinrichtungen abgängig. Kennengelernt haben sie sich am Linzer Hauptbahnhof.

Aus Langeweile fuhren sie mit dem Zug nach St. Georgen/Gusen und demolierten beim Skater-Platz einige Gegenstände. Ehe sie den Pensionisten malträtierten, flogen sie wegen zwei Ladendiebstählen aus dem Einkaufszentrum. Die Burschen sind geständig.