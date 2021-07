Burschen mit Messer wegen drei Euro bedroht

Weil er einem 15-jährigen Russen die verlangten drei Euro nicht geben wollte, wurde am Samstagabend ein 17-Jähriger an der Bushaltestelle gegenüber dem Bahnhofsgebäude in Vöcklabruck von dem Burschen mit einem Klappmesser bedroht.

Ein gleichaltriger Freund zog den Angreifer jedoch weg weg und ging mit ihm Richtung Stadtzentrum.

Nach der Anzeigeerstattung konnte die Polizei den 15-Jährigen festnehmen und sein Klappmesser sicherstellen. Er wird angezeigt, außerdem wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.