Bus kollidierte mit 13-Jähriger in Linz

Ein 60-jähriger Buslenker hat am Montag um 18.00 Uhr beim Rechtsabbiegen am Linzer Bahnhof ein 13-jähriges Mädchen auf seinem E-Scooter an einer Kreuzung übersehen.

Es kam zur Kollision, bei der die 13-Jährige nach dem Anprall vermutlich unter den Bus geriet und schwer verletzt wurde.

Der Bus kam von der Busgarage und wollte an der ampelgeregelten Kreuzung mit dem Bahnhofplatz nach rechts einbiegen, berichtete die oö. Polizei am Dienstag.

Das Mädchen fuhr stadtauswärts und wollte die Kreuzung am Schutzweg passieren. Dort kam es zum Zusammenstoß.

Der Busfahrer gab an, das Mädchen nicht bemerkt und nur einen Anprall hinten am Bus registriert zu haben. Die Polizei ersucht um Zeugenaussagen zum Unfall unter der Telefonnummer 059133-45-4800.