Bus stürzte von Brücke in Fluss – 42 Tote in Indien

Bei einem Busunfall in Indien sind mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. Nachdem der Reisebus am Montag von einer Brücke im östlichen Bundesstaat Westbengalen gestürzt war, wurden bis in die Nacht hinein Leichen aus dem Fluss Bhairab geborgen, wie die örtliche Polizei am Dienstag mitteilte.

Zwölf Passagiere überlebten den Unfall. Es war zunächst unklar, wie viele Menschen an Bord gewesen waren – die Zahl wurde auf 56 geschätzt. Die Rettungsarbeiten dauerten an. Unter den Toten waren zwei Kinder.

Der Fahrer habe telefoniert und mit nur einer Hand gelenkt, als er einen Transporter überholt habe, zitierte die Zeitung „The Telegraph“ einen Überlebenden. Der Lenker verlor demnach die Kontrolle über den Bus, der das Geländer der Brücke im Bezirk Murshidabad durchbrach.

Die meisten Leichen wurden aus dem Fahrzeug geborgen, nachdem es mit Kränen aus dem Fluss gehoben wurde. Als Polizisten den Unfallort erreichten, wurden sie aus einer Gruppe heraus mit Steinen beworfen, weil ihnen vorgeworfen wurde, zu lange gebraucht zu haben. Die Polizei reagierte mit Tränengas.

Indien ist das Land mit den meisten Verkehrstoten weltweit. Durchschnittlich etwa 135.000 Menschen sterben jedes Jahr auf den Straßen des Landes mit seinen rund 1,3 Milliarden Einwohnern. Erst am Wochenende waren im Westen Indiens 13 Menschen, darunter sieben Kinder, ums Leben gekommen, als ein Kleinbus von einer Brücke in einen Fluss stürzte.