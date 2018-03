Tieferer Griff ins Geldbörsel nötig

Täglicher Einkauf um 3,3 Prozent teurer — Sechshöchste Inflation in Österreich

Um 3,3 Prozent mehr kostete der tägliche Einkauf im Februar als noch im Jahr zuvor. Das belegen aktuelle Zahlen der Statistik Austria. Beim wöchentlichen Einkauf sind es drei Prozent mehr. Im Vormonat waren beide um rund 0,1 Prozent billiger. Von den Teuerungen betroffen waren unter anderem Butter mit 20,7 Prozent, Zigaretten (plus 7,8 Prozent), Wohnungsmieten (plus 4,1 Prozent), Schlafzimmermöbel (7,3 Prozent) und die Betriebskosten bei Mietwohnungen (plus 1,6). Vergünstigt haben sich hingegen Tomaten um 15 Prozent.

Laut Eurostat ist die Inflationsrate im Euroraum im Februar von 1,3 Prozent im Jänner auf 1,1 Prozent gesunken. Mit einer unveränderten Inflation von 1,9 Prozent befindet sich Österreich auf Platz sechs der höchsten jährlichen Raten. Zu den Preistreibern im Euroraum gehörten Dienstleistungen (plus 0,57 Prozent), Lebensmittel, Alkohol, Tabak und Energie (plus 0,21 Prozent) und Industriegüter ohne Energie (plus 0,14 Prozent).